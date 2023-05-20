Цукерберг заработал 44 млрд долларов с начала 2023 года

Фото: AP Photo/Nick Wass

Состояние генерального директора корпорации Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марка Цукерберга выросло на 44 миллиарда долларов в 2023 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно рейтингу издания, сейчас состояние Цукерберга оценивается в 89,9 миллиарда долларов, бизнесмен находится на 12 месте среди богатейших людей планеты. При этом он занимает первое место среди миллиардеров по росту состояния с начала этого года.

Уточняется, что такого роста удалось добиться благодаря ставке на метавселенную. Кроме того, как отмечают в издании, в определенный момент состояние Цукерберга сократилось более чем на 100 миллиардов долларов, несмотря на то что пару лет назад бизнесмен был третьим самым богатым человеком мира.

В феврале Цукерберг заявил о запуске платной верификации аккаунтов в Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России).

При помощи услуги пользователи смогут подтвердить учетную запись, предоставив удостоверение личности, получить синий значок, дополнительную защиту от появления фейковых учетных записей и прямой доступ к службе поддержки клиентов.

Услуга стоит 11,99 доллара в месяц в веб-версии и 14,99 доллара в месяц – на мобильных телефонах.