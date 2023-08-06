Илон Маск запустит прямую трансляцию своего поединка с Марком Цукербергом в соцсети X

Фото: ТАСС/EPA/LUDOVIC MARIN

Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в принадлежащей ему социальной сети X анонсировал прямую трансляцию своего поединка с Марком Цукербергом, руководителем Meta (признана экстремистской в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

"Бой Цука против Маска будет транслироваться в прямом эфире на X. Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов", – написал Маск на своей странице в социальной сети X.

22 июня Марк Цукерберг принял вызов Илона Маска помериться силой в поединке. Владелец Tesla и SpaceX вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить сервис–конкурент X.

Оба бизнесмена договорились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать Илона Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. Однако президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт отметил, что поединок все-таки состоится. Ожидается, что он станет самым просматриваемым в истории.

Илон Маск предлагал экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову выступить в качестве тренера перед поединком. Миллиардер надеялся перенять опыт у спортсмена, однако российский чемпион отказался.