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Политика

Илон Маск отказал Украине в доступе к спутникам Starlink около Крыма

Илон Маск отказал Украине в доступе к спутникам Starlink около Крыма

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Украинские военные не получат доступ к Сети Starlink Илона Маска. Американский миллиардер отказал ВСУ в просьбе подключить связь в Крыму.

Военные эксперты отмечают, что теперь Киеву будет крайне сложно использовать свои беспилотники, так как на них стоят именно терминалы связи Starlink. В компании Маска заявили, что разрабатывали свою систему в мирных целях и не позволят использовать ее как оружие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАнастасия Бородина
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