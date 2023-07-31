Илон Маск отказал Украине в доступе к спутникам Starlink около Крыма

Украинские военные не получат доступ к Сети Starlink Илона Маска. Американский миллиардер отказал ВСУ в просьбе подключить связь в Крыму.

Военные эксперты отмечают, что теперь Киеву будет крайне сложно использовать свои беспилотники, так как на них стоят именно терминалы связи Starlink. В компании Маска заявили, что разрабатывали свою систему в мирных целях и не позволят использовать ее как оружие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.