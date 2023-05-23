НАТО превратит Украину в свою военную базу после завершения конфликта – СМИ

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Запад превратит подконтрольную киевским властям территорию в военную базу Североатлантического альянса для сдерживания Москвы. На это даже не повлияют итоги конфликта, заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади в материале для издания Foreign Policy.

"Запад превратит Украину в ощетинившегося вооруженного до зубов дикобраза. Это включает переход ее экономики на военные рельсы для массового производства оружия, модернизации Вооруженных сил до стандартов НАТО и содержание внушительной по размерам армии", – сообщается в материале.

Гади заявил, что слова Вашингтона и Брюсселя о долгосрочной помощи Украине говорят о готовности западных государств использовать стратегию "дикобраза". Помимо этого, оборонные концерны США и Европы планируют зарабатывать на украинцах после окончания противостояния, подчеркнул он.

В статье также указывается, что среди стран-участниц НАТО нет единого мнения, насколько целесообразно вступление Украины в Альянс. Украинское правительство не должно рассчитывать на гарантии безопасности партнеров с Запада, считает обозреватель. Однако, подчеркнул Гади, именно через них Штаты и Европа продолжат следовать схеме по ослаблению российской стороны.

Ранее СМИ стало известно, что глава МИД Германии Анналена Бербок и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поссорились из-за вопроса венгерского банка ОТР и блокировки помощи Киеву. Бербок упрекнула Сийярто за отказ в одобрении дополнительной поддержки ЕС Украины. Кроме того, она уличила банк ОТР в нарушении международного права.