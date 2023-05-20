В Венгрии потребовали от Еврокомиссии разъяснений из-за угроз Украины

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Венгерские депутаты Европарламента (ЕП) от партии ФИДЕС потребовали от Еврокомиссии (ЕК) разъяснений по поводу планов Украины взорвать нефтепровод "Дружба", через который в Венгрию поступает российская нефть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу фракции ФИДЕС в ЕП Тамаша Дейча.

Дейч заявил, что депутаты направили в ЕК письмо с соответствующими вопросами.

"Правда ли, что какое-либо должностное лицо ЕК официально или неофициально указывало Украине, что она должна спокойно прекратить транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба"? Предлагала ли ЕК когда-либо третьим странам ограничить энергоснабжение какого-либо государства – члена ЕС? Осуждает ли ЕК при любых обстоятельствах использование безопасности энергоснабжения в целях шантажа?" – рассказал о вопросах из письма Дейч.

В своих соцсетях глава фракции ФИДЕС написал, что депутаты "не поддадутся ни на какой шантаж". Дейч напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский угрожал взорвать нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию, Словакию и Чехию.

Кроме того, как заявил венгерский депутат, генеральный директор украинской компании "Укртранснафта" Владимир Цепенда написал в служебной записке, что если Венгрия не выполнит украинские условия, то нефтепровод "Дружба" будет перекрыт.

Также, по словам Дейча, в Брюсселе заявили, что прекращение поставок нефти в Венгрию – это нормально.

С тех пор как фракция ФИДЕС направила письмо в ЕК, прошло уже несколько дней, но Брюссель так и не ответил, заявил Дейч. Он назвал недопустимым молчание ЕК и заявил, что действия Украины расцениваются как "угрожающие суверенитету Венгрии".

Ранее в СМИ опубликовали данные из секретных документов Пентагона, согласно которым Зеленский готовил план нападения на Россию, а также хотел совершить подрыв трубопровода в Венгрию.

До этого в МИД Венгрии заявили, что Будапешт будет блокировать военные транши ЕС Киеву из-за санкций против венгерского банка ОТР. В ЕС пообещали урегулировать ситуацию и провести переговоры между сторонами.