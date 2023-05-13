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Президент Украины Владимир Зеленский готовил план нападения на Россию, а также он хотел совершить подрыв трубопровода в Венгрию. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые утекли в Сеть.

Согласно информации, несмотря на заявления киевского режима об отказе от применения западного оружия для ударов по России, Зеленский планировал реализовать такую идею. Также он хотел задействовать ракеты дальнего радиуса действия, говорится в документах, которые приводит издание.

Газета подчеркнула, что президент Украины также предложил совершить подрыв нефтепровода "Дружба".

В ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать Кремль при помощи беспилотных летательных аппаратов. Оба БПЛА были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на Владимира Путина.

В свою очередь, Песков заявил, что попытки Киева и Вашингтона опровергнуть свою причастность к атаке беспилотников на Кремль смехотворны.

Он добавил, что решения о совершении подобных нападений и прочих акций сначала принимают в США, а Украина выступает их исполнителем.

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