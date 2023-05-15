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21:15

Политика

Венгрия заблокировала транш в 500 млн евро на вооружение Украины из фонда ЕС – СМИ

Фото: depositphotos/Baloncici

Будапешт заблокировал передачу восьмого транша поддержки Украины на приобретение оружия из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро. Об этом информирует итальянское издание Ansa со ссылкой на инсайдера в Брюсселе.

"Будапешт, предположительно, потребовал гарантий того, что фонд в будущем сохранит свой глобальный горизонт и не будет использоваться исключительно для вооружения Киева", – сообщает агентство.

В СМИ уточнили, что транш Киеву предполагалось осуществить уже в следующий понедельник.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о готовности Москвы ответить на действия западных стран по накачиванию Украины оружием. Так он прокомментировал информацию о поставках Лондоном Киеву ракет большой дальности Storm Shadow. Пресс-секретарь президента РФ негативно оценил подобные шаги.

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