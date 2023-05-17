ЕС намерен урегулировать ситуацию с банком ОТР между Украиной и Венгрией – СМИ

Фото: depositphotos/ginasanders

Евросоюз намерен поспособствовать урегулированию ситуации между Украиной и Венгрией по вопросу с банком ОТР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейского высокопоставленного чиновника.

"Мы будем действовать так, как делаем это обычно: проводить переговоры с обеими сторонами, с Украиной, государствами – членами ЕС и, естественно, с Венгрией. Наш приоритет – помочь Украине, которая нуждается в военной и финансовой помощи", – сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он высказал уверенность в том, что ЕС сможет найти решение ситуации. Однако исход будет зависеть от того, включила ли Украина в список только российское отделение кредитной организации или весь банк в целом.

Ранее глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать военные транши ЕС Киеву в условиях, когда банк ОТР находится "в списке международных спонсоров войны". По его словам, сейчас Венгрия не может поддержать выделение Украине новой суммы в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.

