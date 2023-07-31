Пляж в Турции закрыли из-за обнаружения 28 неразорвавшихся мин

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся мин. Об этом сообщает телеканал NTV.

"30 июля в 10:00 по местному времени в ходе погружения водолазов были обнаружены не менее 28 боеприпасов, из них восемь были доставлены на берег для последующего уничтожения", – процитировали на телеканале заявление местных властей.

Кроме того, факт закрытия пляжа подтвердили в РИА Новости со ссылкой на источник в полиции Шиле. По данным представителя правоохранительных органов, остальные пляжи Шиле открыты для отдыхающих.

Неразорвавшиеся мины планируют обезвредить 2 августа. В настоящее время водолазы продолжают обследовать морское дно у пляжа.

Ранее стало известно о мине, взорвавшейся на побережье Черного моря в грузинском Батуми. Инцидент произошел в 25 метрах от берега в воде. О пострадавших не сообщалось.

До этого Минобороны РФ отчиталось об уничтожении украинской мины в Черном море. С задачей ликвидации дрейфующей мины справился экипаж палубного вертолета Ка-27.

У берегов Турции обезвредили еще одну украинскую мину