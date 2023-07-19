Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской мины в Черном море

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" обнаружил в 180 километрах северо-восточнее пролива Босфор в Черном море сорванную дрейфующую украинскую мину. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Командир корабля принял решение поднять в воздух палубный вертолет Ка-27. Его экипаж ликвидировал украинскую мину.

"По решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем", – говорится в сообщении.

14 июля ЧФ предупредил мореплавателей о минной опасности в северо-западной части Черного моря. По данным МО, там обнаружили украинскую морскую мину, которая бесконтрольно дрейфовала.

В ведомстве добавили, что военные Украины выставили эту мину в начале 2022 года во время беспорядочного минирования прибрежной акватории Черного моря. Вместе с этим в Минобороны отмечали, что это не первый подобный инцидент.