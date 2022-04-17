В Турции заявили об отсутствии проблем с судоходством из-за дрейфующих мин в Черном море

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Проблем в проливах и морском движении из-за дрейфующих в Черном море мин нет. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что власти приняли определенные меры предосторожности с использованием кораблей для поиска мин, самолетов морского патрулирования, беспилотников, вертолетов и других элементов. Акар подчеркнул, что борьба продолжается.

"Существуют различные утверждения о том, откуда взялись эти мины. Мы внимательно изучаем вопрос, оценивая все возможности, и внимательно следим за развитием событий. Я хотел бы заявить, что никакое суждение не может быть сделано без достаточных конкретных данных", – цитирует Акара газета Sabah.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской заявил, что не менее 10 украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря. По его словам, Украина безрассудно установила мины устаревших типов на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

