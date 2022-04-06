Мину обнаружили на западном побережье Крыма

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На западном побережье Крыма обнаружили, предположительно, корабельную якорную мину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ по Крыму.

"Сегодня около 15:00 на пульт 112 поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Витино Сакского района обнаружен подозрительный предмет. К месту незамедлительно была направлена оперативная группа МЧС России и служба взаимодействия", – говорится в сообщении.

Информация также была передана другим службам для транспортировки и уничтожения предмета.

Ранее министерство национальной обороны Турции сообщило об обезвреживании мины в Черном море, ранее идентифицированной патрульным самолетом у острова Кефкен.

