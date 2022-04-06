Минобороны Турции сообщило об обезвреживании мины в Черном море

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Министерство национальной обороны Турции сообщило об обезвреживании мины в Черном море, ранее идентифицированной патрульным самолетом у острова Кефкен.

"Мина, обнаруженная у Кефкена, была благополучно обезврежена подводной командой (SAS)", – приводит заявление турецкого военного ведомства РИА Новости.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в надежде снять с себя ответственность за создание минной опасности в Черном море Киев пытается выдать свои мины, обнаруженные в проливе Босфор, за российские.

Он подчеркнул, что военные РФ не применяли и не планируют применять морские мины в ходе спецоперации на Украине. По его словам, российская сторона принимает все необходимые меры для обеспечения гражданского судоходства в Черном, Азовском и Средиземном морях.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

