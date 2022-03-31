Киев пытается выдать свои мины в Черном море за российские – МО РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В надежде снять с себя ответственность за создание минной опасности в Черном море Киев пытается выдать свои мины, обнаруженные в проливе Босфор, за российские. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Украинские власти в попытке уйти от ответственности за создание минной опасности в Черном море цинично пытаются обвинить в этом Российскую Федерацию", – сказал он, напомнив о заявлении Минобороны Украины, в котором говорилось, что обнаруженные у берегов Румынии мины принадлежат России.

Мизинцев подчеркнул, что Вооруженные силы РФ не применяли и не планируют применять морские мины в ходе спецоперации на Украине. По его словам, российская сторона принимает все необходимые меры для обеспечения гражданского судоходства в Черном, Азовском и Средиземном морях.

Ранее в МИД РФ сообщали, что из-за установки украинской стороной морских мин из портов Украины не могут выйти порядка 60 судов. Как объяснили в министерстве, боевики создали большие риски для судоходства в Черном и других морях. В частности, на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного было установлено около 400 украинских якорных мин устаревших типов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

