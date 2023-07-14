Мореплавателей предупредили о минной опасности в северо-западной части Черного моря

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Черноморский флот предупредил мореплавателей о минной опасности в северо-западной части Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Там нашли украинскую морскую мину, которая бесконтрольно дрейфовала, создавая тем самым угрозу для безопасного плавания гражданским судам. Известно, что украинские военные выставили эту мину в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования прибрежной акватории Черного моря.

В Минобороны напомнили, что это не первый подобный инцидент – в марте 2022 года две якорные мины, установленные украинскими военными в морской акватории у побережья Одессы, были обнаружены дрейфующими у берегов Румынии и Турции. Тогда трагедии удалось избежать.

В военном ведомстве подчеркнули, что непрофессионализм и безответственность украинских военно-морских сил привели к тому, что теперь неизвестное количество мин дрейфует в акватории Черного моря.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон бездоказательно возлагает на Россию ответственность за минирование территории Украины. По его словам, вo время переговоров по экспорту зерна международное сообщество уже убедилось, что украинцы сами заминировали прибрежную акваторию Черного моря.

