РФ решительно отвергает обвинения со стороны США в минировании на Украине – посол в США

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Вашингтон бездоказательно возлагает на Россию ответственность за минирование территории Украины. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в телеграм-канале пресс-службы посольства.
По его словам, вo время переговоров по экспорту зерна международное сообщество уже убедилось, что украинцы сами заминировали прибрежную акваторию Черного моря.
Он добавил, что давно пришло время правдиво показать миру преступления киевского режима, призвав его к ответственности за злодеяния.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню данные о минировании ВСУ гражданских объектов в Донбассе с использованием запрещенных мин "Лепесток".
Как сообщалось, росгвардейцы обезвредили более 600 противопехотных мин "Лепесток" в Харьковской области. Уточняется, что как военнослужащие, так и мирные жители могли пострадать в результате разрыва мин.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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