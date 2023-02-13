17:58Происшествия
Мина взорвалась на побережье Черного моря в грузинском Батуми – СМИ
"Рустави 2", взрывное устройство принесло на берег волнами.
До этого на северо-западе Москвы обнаружили предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны. Предмет был найден возле дома № 22 по улице Тухачевского. На место происшествия вызвали спасателей.
По информации телеканала, мина взорвалась примерно в 25 метрах от берега в воде. После сообщения о взрыве на место прибыли сотрудники местных правоохранительных органов.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента не было.
До этого на северо-западе Москвы обнаружили предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны. Предмет был найден возле дома № 22 по улице Тухачевского. На место происшествия вызвали спасателей.
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