Мина взорвалась на побережье Черного моря в грузинском Батуми – СМИ

Видео: телеграм-канал Baza

Мина взорвалась на побережье Черного моря в Батуми в Грузии. Как сообщает телеканал "Рустави 2" , взрывное устройство принесло на берег волнами.

По информации телеканала, мина взорвалась примерно в 25 метрах от берега в воде. После сообщения о взрыве на место прибыли сотрудники местных правоохранительных органов.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента не было.

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