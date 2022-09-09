Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море

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Румынский военный корабль подорвался на мине, которую должен был обезвредить, в районе порта Констанца в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил страны.

Буксир "Лейтенант Димитрие Николеску" прибыл в район дрейфующей мины около 17:45 8 сентября.

"Хотя с наступлением темноты были приняты меры безопасности, из-за неблагоприятных погодных условий военный корабль подорвался на морской мине, которую шторм унес по течению", – говорится в сообщении.

На корабле прибыли водолазы, однако они смогли приблизиться к снаряду на катере из-за сильного ветра. При взрыве никто из 75 членов экипажа не пострадал. Из-за столкновения образовалась пробоина на границе ватерлинии корабля.

После детонации команда перекрыла отверстие для воды и ограничила воздействие попадающий в кормовой отсек забортной воды.

Начальник Генштаба ВМС поручил морскому судну с водолазами "Грозавул" оказать помощь и отбуксировать поврежденный корабль.

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