Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море

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Румынский военный корабль подорвался на мине, которую должен был обезвредить, в районе порта Констанца в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил страны.
Буксир "Лейтенант Димитрие Николеску" прибыл в район дрейфующей мины около 17:45 8 сентября.
"Хотя с наступлением темноты были приняты меры безопасности, из-за неблагоприятных погодных условий военный корабль подорвался на морской мине, которую шторм унес по течению", – говорится в сообщении.
На корабле прибыли водолазы, однако они смогли приблизиться к снаряду на катере из-за сильного ветра. При взрыве никто из 75 членов экипажа не пострадал. Из-за столкновения образовалась пробоина на границе ватерлинии корабля.
После детонации команда перекрыла отверстие для воды и ограничила воздействие попадающий в кормовой отсек забортной воды.
Начальник Генштаба ВМС поручил морскому судну с водолазами "Грозавул" оказать помощь и отбуксировать поврежденный корабль.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон бездоказательно возлагает на Россию ответственность за минирование территории Украины. По его словам, вo время переговоров по экспорту зерна международное сообщество уже убедилось, что украинцы сами заминировали прибрежную акваторию Черного моря.
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