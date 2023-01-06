Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Челябинской области

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Сотрудники ФСБ России по Челябинской области задержали с поличным на одной из железнодорожных станций региона трех диверсантов. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Уточняется, что трое мужчин пытались вывести из строя тяговую подстанцию на участке Южно-Уральской железной дороги. На месте преступления были изъяты канистра с бензином, горелка, газовый баллон и другие предметы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на диверсию". По решению суда они арестованы сроком на два месяца.

В пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности РФ по Челябинской области агентству подтвердили факт пресечения диверсии.

В ноябре ФСБ задержала в Мелитополе украинских граждан, которые готовили серию терактов в местах массового скопления людей в Запорожской области. Арестованные выполняли задание по наводке спецслужб Украины, они признались в своих намерениях.

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