14:11Происшествия
ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожье
Фото: телеграм-канал ''СМОТРИ''
Федеральная служба безопасности России задержала трех украинских граждан в связи с подготовкой серии терактов в местах массового скопления людей в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
Арестованные выполняли задание по наводке украинских спецслужб, они признались в своих намерениях.
"В Мелитополе задержаны трое граждан Украины при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города", – рассказали в ФСБ.
Уточнялось, что двое из арестованных уже ранее были судимы за преступления, совершенные на Украине. Фамилии задержанных не разглашаются.
В транспорте злоумышленников обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы. Кроме того, в жилье арестованных нашли два пистолета с боеприпасами и гранату с запалом.
До этого сотрудники ФСБ смогли предотвратить попытку украинских спецслужб провести диверсию на газопроводе "Южный поток". Правоохранители арестовали нескольких граждан России.
Было обнаружено несколько инструкций по созданию и установке взрывного устройства, а также данные координат места организации подрыва в Волгоградской области.
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