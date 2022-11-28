ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожье

Фото: телеграм-канал ''СМОТРИ''

Федеральная служба безопасности России задержала трех украинских граждан в связи с подготовкой серии терактов в местах массового скопления людей в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Арестованные выполняли задание по наводке украинских спецслужб, они признались в своих намерениях.

"В Мелитополе задержаны трое граждан Украины при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города", – рассказали в ФСБ.

Уточнялось, что двое из арестованных уже ранее были судимы за преступления, совершенные на Украине. Фамилии задержанных не разглашаются.

В транспорте злоумышленников обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы. Кроме того, в жилье арестованных нашли два пистолета с боеприпасами и гранату с запалом.

До этого сотрудники ФСБ смогли предотвратить попытку украинских спецслужб провести диверсию на газопроводе "Южный поток". Правоохранители арестовали нескольких граждан России.

Было обнаружено несколько инструкций по созданию и установке взрывного устройства, а также данные координат места организации подрыва в Волгоградской области.

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