Похожий на снаряд времен войны предмет нашли на северо-западе Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили при проведении земляных работ на северо-западе Москвы, сообщает РИА Новости.

Опасный предмет нашли возле дома 22 по улице Тухачевского. На место происшествия вызвали спасателей.

Место обнаружения опасной находки оцепили, ожидается прибытие саперов.

Ранее в городе Реже Свердловской области один человек погиб и шесть получили травмы при обезвреживании старого снаряда.

Инцидент произошел на предприятии "Гефест-М", специализирующемся на утилизации боеприпасов и производстве взрывчатых веществ промышленного назначения.



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