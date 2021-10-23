На пляже Санкт-Петербурга нашли снаряд времен ВОВ

18:10
Фото: vk.com/rosgvard78
На Комаровском пляже Санкт-Петербурга обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщила Росгвардия по региону на странице "ВКонтакте".
Сообщение об обнаружении предмета на пляже в поселке Комарово поступило в 10:00 в дежурную часть ведомства. На место была вызвана группа разминирования.
"Специалисты осмотрели находку и установили, что это 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Предположительно, боеприпас вымыло из песка в результате прошедшего накануне шторма", – говорится в сообщении.
В Росгвардии уточнили, что данный снаряд был вывезен сотрудниками на полигон в Ленинградской области для дальнейшего уничтожения.
Ранее сообщалось, что в Москве нашли предмет, похожий на минометную мину времен Великой Отечественной войны. Опасная находка располагалась возле здания торгового центра в Зеленоградском административном округе.
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