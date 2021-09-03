Движение по съезду c МКАД на Носовихинское шоссе восстановили после обнаружения мины

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Движение по съезду с МКАД на Носовихинское шоссе полностью восстановили после перекрытия. Ранее там обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
"Движение транспорта восстановлено в полном объеме", – отметили в ведомстве.
Ранее в пятницу съезд в сторону области перекрыли после того, как во время проведения на участке дороги ремонтных работ была обнаружена мина, предположительно, времен Великой Отечественной войны. На место были вызваны экстренные службы.
До этого снаряд времен ВОВ обнаружили на Мытной улице в центре Москвы. Местных жителей эвакуировали, а на место прибыли сотрудники полиции, спасатели и саперы.
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