Съезд на Носовихинское шоссе перекрыли из-за обнаружения мины

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На востоке столицы перекрыли съезд с МКАД на Носовихинское шоссе в сторону области. Во время проведения ремонтных работ там была обнаружена мина, предположительно, времен Великой Отечественной войны.

"На месте дежурят наши сотрудники, организован отвод транспорта, съезд с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе полностью перекрыт. На место вызваны экстренные службы", – сообщает Госавтоинспекция Москвы в телеграм-канале.

ГИБДД просит столичных автомобилистов выбирать пути объезда.

Ранее в связи с повреждением конструкции путепровода временно перекрывали участок Старошереметьевского шоссе к терминалу В аэропорта Шереметьево. Грузовой автомобиль не рассчитал габариты и задел пролетное строение.

