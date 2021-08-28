Из-за ДТП перекрыли участок Старошереметьевского шоссе

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Из-за аварии временно перекрыли участок Старошереметьевского шоссе к терминалу В аэропорта Шереметьево. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Химках временно перекрыт участок Старошереметьевского шоссе в сторону терминала В в связи с повреждением конструкции путепровода в результате ДТП. Грузовой автомобиль не рассчитал габариты и задел пролетное строение", – говорится в сообщении.

Уточняется, что последствия аварии сейчас устраняют. Автомобилистов призвали заранее планировать свой маршрут.

Ранее в ДТП с участием легкового автомобиля в Подмосковье погиб ребенок. По факту происшествия начата проверка.