Полиция проверит информацию об обнаружении мины в Царицыне

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Правоохранители проверяют сведения об обнаружении мины на юге столицы. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.
"Поступили сведения, что на Кавказском бульваре, дом 51, строение 19, обнаружена мина", – говорится в сообщении.
Собеседник агентства добавил, что на место для проверки отправились сотрудники полиции и городских служб.
Ранее сообщалось, что в Москве нашли предмет, похожий на минометную мину времен Великой Отечественной войны. Опасная находка располагалась возле здания торгового центра в Зеленоградском административном округе.