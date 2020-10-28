Похожий на снаряд времен ВОВ предмет нашли на юго-западе Москвы

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Предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаружили при проведении земляных работ на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Инцидент произошел напротив дома № 28, корпуса 1, на улице Дмитрия Ульянова. Место опасной находки оцепили, ожидается прибытие кинологов.

Ранее взрывотехники организации "Мособлпожспас" в городском округе Егорьевск обезвредили 50-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас обнаружили в контейнере с металлическими отходами.

До этого два снаряда времен ВОВ нашли на северо-западе столицы. У снарядов отсутствовали взрыватели.