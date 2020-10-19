Взрывотехники обезвредили мину в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Взрывотехники организации "Мособлпожспас" в городском округе Егорьевск обезвредили 50-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте компании.

"Работники комплекса увидели боеприпас в контейнере с металлическими отходами и обратились в единую службу спасения "Система-112". Взрывотехники установили, что снаряд представляет собой 50-миллиметровую минометную мину, которую не представлялось возможным обезвредить на месте", – говорится в сообщении.

Стало известно, что боеприпас нашли сотрудники комплекса по переработке отходов КПО "Восток". В результате боеприпас поместили в специальный контейнер, после чего специалисты транспортировали его в карьер. Там он был уничтожен согласно инструкции.

Ранее два снаряда времен ВОВ были найдены на северо-западе столицы. Источник добавил, что у снарядов отсутствовали взрыватели.