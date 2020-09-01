Два снаряда времен ВОВ найдены на северо-западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены при строительстве метро на северо-западе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На строительстве метрополитена на проспекте Маршала Жукова найдены два снаряда времен войны. На место выехали саперы", – сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что у снарядов отсутствуют взрыватели. Место происшествия оцепили.

В начале августа предмет, похожий на снаряд времен ВОВ, обнаружили при прокладке канализации на северо-западе столицы. Инцидент произошел возле дома № 6 на улице Мнёвники.