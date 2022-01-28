При обезвреживании снаряда под Екатеринбургом погиб один человек

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Один человек погиб и шесть получили травмы при обезвреживании снаряда в городе Реже Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Один в реанимации (находится. – Прим. ред.), пятеро получили ожоги при обезвреживании старого снаряда в Реже", – отмечается в сообщении источника.

Эти сведения подтвердил Минздрав Свердловской области.

В министерстве здравоохранения также уточнили, что один пострадавший уже был прооперирован, трое были доставлены в медучреждение с множественными ранениями, двоих после осмотра отправили домой. В помощь врачам выехала бригада медицины катастроф.

По информации экстренных служб, все случилось на предприятии "Гефест-М", специализирующемся на утилизации боеприпасов и производстве взрывчатых веществ промышленного назначения. Уточняется, что у "Гефест-М" существуют разрешения, включая лицензию на утилизацию боеприпасов, деятельность, связанную с оборотом черных и цветных металлов, взрывчатых материалов.

Ранее один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Приморье. Источник агентства в правоохранительных органах допустил, что в доме могла взорваться граната.

