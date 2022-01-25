Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Приморье

Фото: ТАСС/Антон Ваганов

Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

По информации ведомства, хлопок произошел в 9-этажном жилом доме на улице Островского в Арсеньеве.

"На место происшествия прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб Приморского края", – рассказали в управлении.

Источник агентства в правоохранительных органах допустил, что в доме могла взорваться граната.

Ранее сообщалось, что взрыв с последующим возгоранием произошел в частном доме в столичном садовом некоммерческом товариществе "Десна". В результате ЧП обрушилась кровля дома и загорелись две припаркованные рядом машины. По предварительным данным, пострадал один человек, он получил ожоги.

