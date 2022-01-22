Взрыв произошел в частном доме в СНТ в Москве – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В частном доме в столичном садовом некоммерческом товариществе "Десна" произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Уточняется, что в результате ЧП обрушилась кровля дома и загорелись две припаркованные рядом машины. По предварительным данным, пострадал один человек, он получил ожоги.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в частном доме в подмосковной Шатуре. ЧП произошло в поселке Туголесский Бор. Еще два человека пострадали – это мальчик и его бабушка. У них 60% и 80% ожогов тела.

До этого в жилом доме в Каспийске произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали три человека, их доставили в больницу Махачкалы. Сообщалось, что был поврежден оконный проем в квартире, где находился эпицентр взрыва. Несущие конструкции здания остались целы, пожара не последовало.