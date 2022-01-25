Аэропорт Южно-Сахалинска проверяют после сообщения о "минировании"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Полицейские получили сообщение о "минировании" аэропорта Южно-Сахалинска. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы воздушной гавани.

По информации правоохранителей, данные о "минировании" появились утром во вторник, 25 января, по местному времени.

"Информация поступила из другого субъекта федерации", – рассказали в пресс-службе.

В данный момент на территории воздушной гавани работают кинологи. При этом все рейсы осуществляются в соответствии с расписанием.

Представитель аэропорта добавил, что эвакуация не проводилась. В то же время на месте проходят необходимые мероприятия и осмотры.

Ранее неизвестные сообщили о "минировании" аэропорта Шереметьево в Москве. По данным источника в экстренных службах, из-за угрозы взрыва проверяли терминал В.

Позднее стало известно, что информация о "минировании" аэропорта не подтвердилась.