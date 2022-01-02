10 человек эвакуировали на севере Москвы из-за похожего на гранату предмета

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Из дома на севере столицы эвакуировали 10 человек из-за похожего на гранату предмета, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Уточняется, что подозрительный предмет нашли в одной квартир. Проверка уже завершилась. Найденная "граната" оказалась муляжом.

Ранее эвакуация прошла в общежитии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Причина – возгорание в одной из комнат. Площадь пожара составила три квадратных метра, его оперативно ликвидировали. Никто не пострадал.

