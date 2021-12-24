Уголовное дело возбудили после гибели двух человек при пожаре в астраханской больнице

Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора Астраханской области

Уголовное дело возбудили в Астрахани после гибели двух пациенток в больнице, сообщает "Интерфакс".

Дело расследуется по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Ранее стало известно, что причиной пожара в больнице стало замыкание электропроводки. Пожар в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги, в которой проходят лечение больные коронавирусом, произошел утром 24 декабря. Две женщины 1942 и 1952 годов рождения, находившиеся в момент возгорания в боксе, погибли.

Со второго этажа больницы эвакуировали 18 пациентов, находившихся в госпитале на лечении. Одного ребенка перевели в инфекционное отделение. Медперсонал также перевели вместе с пациентами, чтобы продолжить лечение.

Пожар удалось ликвидировать. Обстоятельства произошедшего выясняются. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин взял ситуацию под личный контроль.