Названа причина пожара в больнице Астрахани

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области

Причиной пожара в больнице Астрахани, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации губернатора Астраханской области.

Пожар в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги, в которой проходят лечение больные коронавирусом, произошел утром 24 декабря.

"Две женщины 1942 и 1952 годов рождения, находившиеся в момент возгорания в боксе, погибли", – уточнили в администрации.

На второй этаж больницы эвакуировали 18 пациентов, находившихся в госпитале на лечении. Одного ребенка перевели в инфекционное отделение. Медперсонал также перевели вместе с пациентами, чтобы продолжить лечение.

Ранее сообщалось, что пожар удалось ликвидировать. Обстоятельства произошедшего выясняются. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин взял ситуацию под личный контроль.