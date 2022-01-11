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Происшествия

17:27

В столичном храме задержали вооруженного мужчину в женском платье

происшествия

Фото: телеграм-канал Baza

Вооруженного ножами мужчину в женском платье задержали в храме Казанской Песчанской иконы Божией Матери в Измайлове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на священника храма Иоанна Паскевича.

По словам священнослужителя, охрана быстро обезвредила мужчину и передала его в больницу.

"Он остановился – упредил охранник и принял меры, его забрали. Он не успел ни на кого напасть", – подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в одном из крупных гипермаркетов Мурманска задержали мужчину, который набрал с полок еды и алкоголь и отправился пировать в примерочную, отказавшись платить за товар. В гипермаркете в Октябрьском округе областного центра сработала тревожная сигнализация, на охраняемый объект направили сотрудников Росгвардии для выяснения причин.

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