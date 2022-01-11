Мужчина устроил застолье в примерочной мурманского гипермаркета

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В одном из крупных гипермаркетов Мурманска задержали мужчину, который набрал с полок еды и алкоголь и отправился пировать в примерочную, отказавшись платить за товар, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. В гипермаркете в Октябрьском округе областного центра сработала тревожная сигнализация, на охраняемый объект направили сотрудников Росгвардии для выяснения причин.

Как оказалось, продавец заметил мужчину, который с товарами на сумму более двух тысяч рублей направился в примерочную. Там злоумышленник попытался тайком съесть неоплаченные продукты.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее полиция задержала мужчину, который угрожал охранникам гранатой в торговом центре "Метрополис" на Ленинградском шоссе в Москве.

Об инциденте сообщили очевидцы. По словам одних, мужчина якобы открыл стрельбу, другие утверждали, что, будучи пойманным на краже, тот стал кричать, что у него бомба. Посетителей начали эвакуировать из здания ТЦ.

Позже в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве уточнили, что неизвестный был задержан охранниками после попытки украсть товар в одном из магазинов. В момент задержания он показал им предмет, похожий на гранату.

