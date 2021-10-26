Шесть человек получили ранения при стрельбе в торговом центре в США

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Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в городе Бойсе в американском штате Айдахо. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщило местное полицейское управление.

"В результате этого происшествия пострадали пять человек и офицер полиции", – говорится в сообщении городского полицейского управления в Twitter.

По данным правоохранителей, информации о смертельных случаях не поступало. Нападавшего задержали. О его мотивах пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Park City Center в американском штате Пенсильвания. Инцидент произошел в городе Ланкастер. По данным полиции, огнестрельные ранения получили несколько человек.

Один из сотрудников торгового центра рассказал, что персоналу пришлось прятаться в подсобке, прежде чем они смогли безопасно эвакуироваться.