Один человек погиб при стрельбе в США

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Фото: depositphotos/dechevm
По меньшей мере один человек погиб при стрельбе в штате Небраска в США. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местное управление полиции.
Известно, что стрельба произошла в городе Омаха. Неизвестный открыл огонь на первом этаже одного из торговых центров.
В результате случившегося два человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших в дальнейшем скончался.
Подозреваемый скрылся с места преступления. В данный момент полиция занимается его розыском.
Ранее восемь человек погибли в результате стрельбы в здании компании FedEx в американском Индианаполисе. По предварительным данным, нападавший покончил с собой.
До этого стрельба произошла у терминала международного аэропорта Сан-Антонио в штате Техас. По информации СМИ, в здание терминала врезался автомобиль. После этого из машины вышел мужчина и начал стрельбу по зданию и полицейским.
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