Два человека пострадали при стрельбе у терминала аэропорта в Техасе – СМИ

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Стрельба произошла у терминала международного аэропорта Сан-Антонио в штате Техас. Об этом информирует местный телеканал KSAT.

По информации СМИ, в здание терминала врезался автомобиль. После этого из машины вышел мужчина и начал стрельбу по зданию и полицейским.

Один из правоохранителей открыл ответный огонь и попал в стрелявшего. Мужчина был госпитализирован. Позднее в больнице заявили, что он скончался.

"У стрелявшего было много патронов, он стрелял без разбора", – рассказал начальник местной полиции.

В результате случившегося пострадали два человека. Об их состоянии не сообщается. В данный момент аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Как утверждает телеканал, полицейские уже имели контакт с устроившим стрельбу. Сообщается, что у мужчины имелись проблемы с психикой.

Ранее один человек стал жертвой стрельбы в школе в американском городе Ноксвилл. Кроме того, ранение получил офицер полиции.