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В мире

10:33

После стрельбы в Индианаполисе погибли восемь человек

происшествия за рубежом

В Индианаполисе произошла стрельба в здании транспортной компании

В результате стрельбы в здании компании FedEx в американском Индианаполисе восемь человек погибли на месте. Как сообщили в местной полиции, многие пострадали.

"После предварительного осмотра территории внутри и около здания мы обнаружили восемь человек с огнестрельными ранениями, они были признаны скончавшимися на месте", – сообщила представитель полиции Джини Кук.

Также правоохранителей уведомили о многих пострадавших, доставленных в больницу. Некоторые из них добрались туда самостоятельно.

Во время стрельбы полицейские не пострадали. Предварительно, нападавший покончил с собой.

О стрельбе в здании логистической компании FedEx в Индианаполисе стало известно в четверг в районе 23:00 (06:00 мск пятницы). Сигнал поступил в полицию.

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