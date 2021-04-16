СМИ сообщили о стрельбе в здании FedEx в США

Фото: телеграм-канал Mash

В здании логистической компании FedEx в Индианаполисе в США произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал WRTV, ссылаясь на полицию. Также поступила информация о большом количестве пострадавших.

О стрельбе стало известно в четверг в районе 23:00 (06:00 мск пятницы). Сигнал поступил в полицию. Телеканал уточняет, что здание FedEx расположено вблизи международного аэропорта Индианаполиса. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

Ранее стрельба произошла у терминала международного аэропорта Сан-Антонио в штате Техас. По информации СМИ, в здание терминала врезался автомобиль. После этого из машины вышел мужчина и начал стрельбу по зданию и полицейским.