Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в США – СМИ

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Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Park City Center в штате Пенсильвания, сообщает телеканал ABC News.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 17 октября, в городе Ланкастер. По данным полиции, огнестрельные ранения получили несколько человек.

Один из сотрудников торгового центра рассказал, что персоналу пришлось прятаться в подсобке, прежде чем они смогли безопасно эвакуироваться.

Также сообщается, что из-за расследования торговый центр будет закрыт до понедельника.

Ранее стало известно, что не менее шести человек погибли при стрельбе в американском городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо. Инцидент случился на вечеринке в честь дня рождения.

Устроивший стрельбу был другом одной из участниц вечеринки. По некоторым предположениям, он покончил с собой.

До этого шестиклассница открыла огонь из пистолета в школе американского города Ригби в штате Айдахо. Пострадали три человека: два ученика и один взрослый. Оружие у школьницы отобрал один из учителей.