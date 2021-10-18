Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в США – СМИ

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Фото: depositphotos/Stringer_Image
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Park City Center в штате Пенсильвания, сообщает телеканал ABC News.
Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 17 октября, в городе Ланкастер. По данным полиции, огнестрельные ранения получили несколько человек.
Один из сотрудников торгового центра рассказал, что персоналу пришлось прятаться в подсобке, прежде чем они смогли безопасно эвакуироваться.
Также сообщается, что из-за расследования торговый центр будет закрыт до понедельника.
Ранее стало известно, что не менее шести человек погибли при стрельбе в американском городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо. Инцидент случился на вечеринке в честь дня рождения.
Устроивший стрельбу был другом одной из участниц вечеринки. По некоторым предположениям, он покончил с собой.
До этого шестиклассница открыла огонь из пистолета в школе американского города Ригби в штате Айдахо. Пострадали три человека: два ученика и один взрослый. Оружие у школьницы отобрал один из учителей.
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