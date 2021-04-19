7-летняя девочка погибла при стрельбе в McDonald`s в Чикаго – СМИ

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7-летняя девочка стала жертвой стрельбы в американском городе Чикаго. Об этом пишет газета Chicago Tribune.
По информации местной полиции, неизвестный начал стрелять в ресторане быстрого питания McDonald`s. В это время ребенок находился в машине с 29-летним мужчиной. В результате стрельбы они получили тяжелые ранения.
Девочку госпитализировали. Позднее в больнице была диагностирована ее смерть.
По сообщению телеканала NBC Chicago, полицейским не удалось задержать преступника. Причины стрельбы устанавливаются.
Накануне один человек погиб при стрельбе в штате Небраска в США. Инцидент произошел в городе Омаха. Неизвестный открыл огонь на первом этаже одного из торговых центров.