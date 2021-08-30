Неизвестный устроил стрельбу в ТЦ в Торонто – СМИ

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Стрельба произошла в крупном торговом центре в канадском Торонто. Об этом информирует телеканал CBC.

Известно, что в данный момент стрелок задержан правоохранителями. Данных о пострадавших пока нет.

Здание торгового центра было взято полицейскими под охрану. Сейчас оно недоступно для посетителей.

Ранее четыре человека погибли в результате стрельбы и серии поджогов в США. Инцидент произошел в округе Бентон американского штата Вашингтон.

До этого стрельба произошла в городе Балтимор в американском штате Мэриленд. В результате случившегося один человек погиб и пятеро пострадали.