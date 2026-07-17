17 июля, 10:34Город
Асфальт заменили в Лубянском проезде в центре Москвы
Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"
Асфальтобетонное покрытие отремонтировали в Лубянском проезде в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.
"Выполнили ремонт асфальта в Лубянском проезде, всего обновили порядка 9 тысяч квадратных метров", – сказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Предыдущий ремонт на этом участке проводился в 2022 году, гарантийный срок покрытия составлял три года. Одной из причин обновления асфальта стала колейность, которая образуется из-за интенсивного движения. Она создает дискомфорт для водителей и может повлиять на безопасность дорожного движения.
Работы велись преимущественно в ночное время, когда трафик ниже. Для укладки использовали асфальтобетонные смеси, произведенные на городских заводах. Ремонт проходил в несколько этапов:
- фрезерование старого покрытия;
- ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток;
- укладка нового асфальта;
- нанесение дорожной разметки.
Ранее дорожное покрытие заменили на Славянской площади в центре столицы. Специалисты обновили около 3 тысяч "квадратов" асфальта.
До этого аналогичные работы провели на Малой Никитской улице. На участке протяженностью 800 метров заменили более 7,5 тысячи "квадратов" дорожного покрытия.
"Новости дня": в Москве закончили ремонт улицы Высоцкого