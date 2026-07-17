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17 июля, 10:34

Город

Асфальт заменили в Лубянском проезде в центре Москвы

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Асфальтобетонное покрытие отремонтировали в Лубянском проезде в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

"Выполнили ремонт асфальта в Лубянском проезде, всего обновили порядка 9 тысяч квадратных метров", – сказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Предыдущий ремонт на этом участке проводился в 2022 году, гарантийный срок покрытия составлял три года. Одной из причин обновления асфальта стала колейность, которая образуется из-за интенсивного движения. Она создает дискомфорт для водителей и может повлиять на безопасность дорожного движения.

Работы велись преимущественно в ночное время, когда трафик ниже. Для укладки использовали асфальтобетонные смеси, произведенные на городских заводах. Ремонт проходил в несколько этапов:

  • фрезерование старого покрытия;
  • ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток;
  • укладка нового асфальта;
  • нанесение дорожной разметки.

Ранее дорожное покрытие заменили на Славянской площади в центре столицы. Специалисты обновили около 3 тысяч "квадратов" асфальта.

До этого аналогичные работы провели на Малой Никитской улице. На участке протяженностью 800 метров заменили более 7,5 тысячи "квадратов" дорожного покрытия.

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