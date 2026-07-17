Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 10:03

Политика
Главная / Новости /

NYP: в Нью-Йорке продан особняк, где Трамп провел первые четыре года жизни

В Нью-Йорке продан особняк, где Трамп провел первые четыре года жизни – СМИ

Фото: Getty Images/Drew Angerer

В Нью-Йорке продан дом, в котором президент США Дональд Трамп провел первые четыре года своей жизни. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Уточняется, что дом возвел отец президента в 1940 году. В 1950 году, когда Трампу было 4 года, семья переехала в другое здание. В 2025 году дом купил девелопер Томми Лин. По данным СМИ, он потратил на это порядка 835 тысяч долларов.

К тому моменту недвижимость была в плохом состоянии: двор зарос, крыша протекала, а внутри жили бродячие кошки. Лину пришлось вложить еще 500 тысяч долларов для ремонта помещений.

Дом выставили на продажу за 2,3 миллиона долларов, но затем снизили цену до 1,9 миллиона. При этом окончательная цена собственности и личность нового владельца неизвестны.

Ранее на аукцион была выставлена дача Строгановых на Яузе. Сооружение является объектом культурного наследия федерального значения. В рамках аукциона предусматриваются продажа здания площадью 2,2 тысячи квадратных метров, а также аренда земельного участка площадью 1,84 гектара по адресу улица Волочаевская, участок 38.

Читайте также


политиканедвижимостьза рубежом

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика