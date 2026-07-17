NYP: в Нью-Йорке продан особняк, где Трамп провел первые четыре года жизни

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В Нью-Йорке продан дом, в котором президент США Дональд Трамп провел первые четыре года своей жизни. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Уточняется, что дом возвел отец президента в 1940 году. В 1950 году, когда Трампу было 4 года, семья переехала в другое здание. В 2025 году дом купил девелопер Томми Лин. По данным СМИ, он потратил на это порядка 835 тысяч долларов.

К тому моменту недвижимость была в плохом состоянии: двор зарос, крыша протекала, а внутри жили бродячие кошки. Лину пришлось вложить еще 500 тысяч долларов для ремонта помещений.

Дом выставили на продажу за 2,3 миллиона долларов, но затем снизили цену до 1,9 миллиона. При этом окончательная цена собственности и личность нового владельца неизвестны.

Ранее на аукцион была выставлена дача Строгановых на Яузе. Сооружение является объектом культурного наследия федерального значения. В рамках аукциона предусматриваются продажа здания площадью 2,2 тысячи квадратных метров, а также аренда земельного участка площадью 1,84 гектара по адресу улица Волочаевская, участок 38.

