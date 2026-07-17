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17 июля, 12:48

Происшествия

Девочка попыталась поджечь АЗС в подмосковной Балашихе

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

В Балашихе 15-летняя девочка попыталась поджечь автозаправочную станцию, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД России.

Инцидент произошел на Керамической улице. Подросток планировала поджечь топливный резервуар. Прибывшие полицейские задержали школьницу и доставили в отдел, рассказала начальник управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова.

На допросе девочка рассказала, что в одном из мессенджеров вступила в переписку с незнакомцем, который, оказывая на нее психологическое давление и угрожая, принудил к совершению преступления.

"Следуя полученным указаниям, подросток облила заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью и попыталась его поджечь при помощи спичек. Однако довести свой преступный умысел до конца она не смогла, так как была остановлена работниками АЗС и передана полицейским. Возгорание не допущено", – отметила Петрова.

В отношении подростка возбуждены уголовные дела по статьям "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Террористический акт".

Ранее в Москве задержали двух иностранных студентов, которые подозреваются в поджоге релейных шкафов на перегоне Павелецкого направления Московской железной дороги. Один из них в мессенджере связался с неизвестным человеком, который предложил совершить преступление за деньги. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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