Полиция начала розыск угрожавшего взрывом в ТЦ "Метрополис"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Полиция разыскивает неизвестного, который угрожал похожим на гранату предметом в торговом центре "Метрополис" на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

"В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина попытался похитить товар в одном из магазинов торгового центра, однако был задержан охранниками. Он показал им предмет похожий на гранату, после чего скрылся.

В настоящее время злоумышленника разыскивают.

Ранее очевидцы сообщили, что в ТЦ "Метрополис" неизвестный якобы открыл стрельбу. По другим данным, тот, будучи пойманным на краже, стал кричать, что у него бомба. Посетителей начали эвакуировать из здания магазина.

